Ernstige mishandeling van vrouw (78) uit Bladel is nog steeds een mysterie

BLADEL - Er is nog steeds weinig bekend over waarom een 78-jarige vrouw vorige week donderdagochtend ernstig werd mishandeld bij een overval in haar huis in Bladel. Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Het enige aanknopingspunt is een afgebroken cilider van het slot van de voordeur.

De vrouw werd zwaargewond gevonden in haar aanleunwoning aan de Rondweg bij een groot wooncomplex. De vrouw lag mogelijk al uren in haar huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later was zij aanspreekbaar.



In het opsporingsprogramma werd een schokkende foto van het slachtoffer gepubliceerd, om zo de ernst van de zaak aan te tonen. De vrouw werd met ontzettend veel blauwe plekken, bloed en schrammen in haar gezicht aangetroffen.



Kapot slot

Bij de inbraak is het cilinderslot van de voordeur afgebroken. Een deel van dat slot lag in de woning van de vrouw. Het andere deel is waarschijnlijk door de daders meegenomen. De politie wil weten waar dat kapotte slot nu is.