Steekpartij in Helmond, dader meldt zich bij politie

HELMOND - Aan de Azalealaan in Helmond is dinsdagavond een steekpartij geweest. Dat meldt de politie. Bij de steekpartij waren twee mannen betrokken. Eén van hen raakte lichtgewond.

De twee mannen zijn bekenden van elkaar en kregen op straat ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



De dader meldde zichzelf later op het politiebureau. Hij zit vast. De politie doet onderzoek.Eén van de twee bertokkenen woont vermoedelijk in een flat aan de Azalealaan. Een buurvrouw zag alles gebeuren."Ik hoorde geschreeuw en zag vanaf mijn balkon een rode auto tegen een andere man aanrijden", vertelt de vrouw, die zelf de politie belde. "Later zat mijn buurman op het balkon met allemaal bloed op zijn lichaam en handen."De man zou al jaren voor overlast zorgen. "Er komen ontzettend veel mensen langs, in het trappenhuis ligt vaak drugs, soms een mes en het stinkt naar wiet."De vrouw, die een dochter van tien jaar heeft, voelt zich niet meer veilig. Ze klaagt al langere tijd bij de woningcoörportatie en de politie, maar die kunnen volgens haar niets doen totdat een dossier is opgebouwd.