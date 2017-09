19-jarige scholier vast voor verkrachting en ontucht met minderjarige meisjes

BAVEL - Een 19-jarige man uit Bavel zit al drieënhalve maand in voorarrest nadat hij via internet en apps naaktfoto’s zou hebben opgeëist van tientallen jonge meisjes. Bij zeker één meisje leidde het tot verkrachting en bij een ander meisje leidde het tot ontucht. De meisjes van 12 en 13 komen beiden uit de regio Breda. Dat meldt BN/DeStem.

Volgens de krant moet de tiener langer in de cel blijven terwijl hij het onderzoek moet afwachten. De man wordt verdacht van het verkrachten van een meisje van 12 jaar, ontucht met een 13-jarig meisje en honderden op seks gerichte chatcontacten. Het jongste slachtoffer was 8 jaar oud.



Kinderporno

De man bleek bij een doorzoeking op zijn woonadres een groot aantal afbeeldingen in zijn bezit te hebben, die aangemerkt kunnen worden als kinderporno. Dit zouden afbeeldingen van de chatcontacten kunnen zijn. In totaal gaat het om 900 foto’s en 170 filmpjes. Volgens de officier van justitie gaat het om 40 tot 45 meisjes.



De politie is druk bezig met het achterhalen van de identiteiten van alle meisjes. Ook onderzoekt ze de aard van 300 chatcontacten. Dat werd dinsdag tijdens de tussentijdse behandeling van de zaak bekendgemaakt.



Het voorarrest van de jongen werd verlengd. Volgens de rechtbank zou de maatschappij zeer geschokt kunnen zijn als hij vrijgelaten zou worden. De advocaat van de verdachte zei nog tijdens de zitting dat het gaat om een zaak ‘waarbij veel vuile was naar buiten gaat komen.’



Zeer intelligent

De verdachte legde onder meer contact met de meisjes via Snapchat. Daar vroeg hij ze om naaktfoto’s. Als ze daarna geen seksuele handelingen met hem wilde verrichten, dreigde hij de foto’s online te zetten.

Bij de jongen is psychologisch onderzoek gedaan. Hij blijkt zeer intelligent te zijn.