Drugsbende ronselde minderjarige drugskoeriers op scholen

ROOSENDAAL - Een 25-jarige man uit Roosendaal is afgelopen weekend in Spanje aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht minderjarige drugskoeriers te hebben geronseld. De jonge koeriers moesten harddrugs bezorgen in België.

De drugsbende ronselde de minderjarige jongens in Rotterdam-Zuid. Onder andere op scholen zochten ze naar koeriers. Ze kregen volgens het OM een 'betrekkelijk geringe vergoeding' om cocaïne of heroïne in België af te leveren.



Ook meerderjarigen geronseld

Het OM spreek van zeker twintig minderjarige jongens. Maar de drugsbende gebruikte ook meerderjarige koeriers. Die waren vaak afkomstig uit zwakkere sociale milieus of jeuginstellingen. De jongeren zijn inmiddels aangehouden en berecht.



De aangehouden man uit Roosendaal was samen met een 21-jarige man uit Roosendaal en een 23-jarige Rotterdammer de leider van een drugsorganisatie. Deze twee andere mannen werden in juni al opgepakt.



Drugslijn in België opgerold

In België werden de afgelopen periode zes personen aangehouden. Met alle aanhoudingen is volgens de Belgische politie een drugslijn opgerold die verantwoordelijk was voor de handel in cocaïne en heroïne in Sint-Truiden en omgeving.