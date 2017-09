Hele dag krachtige wind, waarschuwing voor harde windstoten

EINDHOVEN - De herfst komt woensdag alvast even buurten. Er wordt tot en met vanavond in de provincie windkracht zes verwacht. De Verkeers Informatie Dienst waarschuwt automobilisten voor harde windstoten.

Boven land waait een sterke zuidwesterwind met windsnelheden tot 80 kilometer per uur. In de ochtend worden nog een aantal buien verwacht. Maar in de middag komt ook de zon af en toe even kijken. In de loop van de avond neemt de wind geleidelijk af.







In de kustgebieden kan het echt gaan spoken, met zware storm tot windkracht negen. Dit duurt waarschijnlijk tot het einde van de middag. Het KNMI heeft voor de kustgebieden code oranje afgegeven.De Duitsters hebben de storm van vandaag zelfs al een naam gegeven: Sebastian.