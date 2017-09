Vrouw neergestoken in Breda, zwaargewond naar ziekenhuis

BREDA - Op de Merwedestraat/Rijnstraat in Breda is woensdagochtend een vrouw neergestoken. Ze raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners zeggen dat de vrouw met een mes is gestoken. De politie doet onderzoek naar de zaak. De omgeving is afgezet.



Volgens een politiewoordvoerder is de dader een blanke man en heeft hij waarschijnlijk een tatoeage in zijn nek. Hij ging er vandoor in een klein, geel autootje. Agenten zijn in de omgeving naar hem op zoek.Het is niet duidelijk of de twee elkaar kennen.