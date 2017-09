Zaak Otto in beveiligde zittingzaal: advocaat hekelt 'container stront'

ROTTERDAM - De rechtbank Breda houdt woensdag weer een tussentijdse zitting over Klaas Otto. Eigenlijk moest het proces al beginnen maar het is uitgesteld omdat Otto nog een gigantische hoeveelheid telefoontaps wil afluisteren

De zaak rond Otto en zijn rechterhand Janus de V. uit Bergen op Zoom is normaal altijd in Breda maar hij verplaatst. De minister van Veiligheid en Justitie zag mogelijke risico's en besliste op 14 augustus dat het in de extra beveiligde zaal in Rotterdam moet worden gehouden.



Mogelijke aanslag?

Een paar weken geleden werd een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij een officier van justitie wat wilde aandoen. Het beoogde 'doelwit' Greetje Bos zit gewoon in de zaal samen met haar OM-collega Ingeborg van Dorst.



Er is meer landelijke media bij het proces op deze woendag dan anders tijdens de tussentijdse zittingen. Vermoedelijk is dat vanwege de vele publiciteit van de laatste weken.



Otto (49) is zelf niet bij de zitting. Hij is er tot nu toe altijd bij geweest. Waarom hij in de cel in Vught is gebleven is onbekend. Otto zit al vast sinds juli 2016. De rechtbank vindt de risico's te groot dat hij getuigen beinvloed.Zijn vermeende rechterhand Janus de V. uit Bergen op Zoom zit wel in het beklaagdenbankje. Hij is onlangs vrijgelaten uit zijn voorarrest.Advocaat Louis de Leon begon de zitting meteen met een klacht richting de officieren van justitie. "De verdediging is er redelijk klaar mee dat het OM er een potje van maakt".Hij wees op de grote hoeveelheid van 1300 telefoontaps die Otto en de verdediging momenteel afluisteren. "We geven gas maar we worden aan alle kanten gefrustreerd"."Er zijn vele ontlastende gesprekken bij ons terecht gekomen. Het OM selecteert eenzijdig. Er is ontlastende informatie, maar die ontbreekt." De Leon vroeg vervolgens alle tapgesprekken op in deze zaak. "Nu is het een halfbakken dossier".De Leon is ook boos over de overplaatsing van Otto van Middelburg naar Vught, waar hij nu in een strenger regime zit. "Hij is de zwaarst bewaakte gevangene van Nederland!" Volgens hem kunnen zijn vrouw en kinderen niet eens bij hem op bezoek.De advocaat haalde ook uit naar sommige media die hem in verband brengen met van alles waar hij niet van beschuldigd wordt. "Een container met stront" krijgt hij over zich heen. "Het wordt moeilijk om een eerlijk proces te hebben. Ik krijg er tabak van." Zijn collega-advocaat Robert van 't Land haalde ook fors uit: 'Hij moet bloeden, aan de hoogste boom", zo lijkt het.Klaas Otto wordt verdacht van witwassen, afpersing, brandstichting, bedreiging en zware mishandeling. Zicht op een inhoudelijk proces is er nog niet. De kans wordt groter dat het begin 2018 gaat gebeuren. Omdat Otto inmiddels 14 maanden in voorarrest zit, vraagt zijn advocaat steeds om vrijlating.Het OM komt later woensdag aan het woord en een reactie. Daarna beslist de rechtbank Breda over wat er verder moet gebeuren, het voorarrest en de eerstvolgende zitting.