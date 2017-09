De bieten moeten van het land, topdrukte op de weg bij Dinteloord

DINTELOORD - Het is oppassen geblazen op de landwegen rondom Dinteloord, want de bietencampagne is weer begonnen. Dat betekent dat het in West-Brabant twintig weken lang topdrukte is door vrachtwagens en tractoren die rondrijden met suikerbieten.

Iedere twee of drie minuten komt er een volle vrachtwagen aan die de bieten op een hoop stort. "Ze komen van het land, dus er hangt zand en klei aan. Dan gaan ze naar de fabriek en daar worden ze gewassen. Daarna volgt er een heel ingenieus proces om alle suiker eruit te halen”, legt Luc Kroes van de Suiker Unie uit.



Goed bietenjaar

"We kunnen terugkijken op een goed bietenjaar. We kijken dan natuurlijk naar het suikergehalte en dat is boven het gemiddelde”, zegt Kroes. Maar er wordt niet alleen suiker van gemaakt, heel de biet wordt gebruikt. “De restjes bietenpulp gaan terug naar de boer. Er zitten bietsuikers in de biet, dat gaat terug naar de landbouw, enzovoort. We kunnen er zelfs groen gas uit halen."





Ondanks de storm hoeft niemand zich zorgen te maken over het verwerkingsproces van de biet woensdag. “Als er file ontstaat door het weer en de vrachtwagens komen vast te staan, dan hebben wij genoeg bieten liggen om voorlopig nog even door te produceren”, zegt Kroes.

Hoeveel suiker er uiteindelijk verwerkt zal worden, is nog niet te zeggen. Vorig jaar werd er zo’n 2,8 miljoen ton aan bieten omgezet, goed voor zo’n 475.000 ton suiker.