Digitale kinderlokkers op internet: 'Blijf vooral praten met je kind'

BAVEL - Helaas is de zaak van de 19-jarige verdachte uit Bavel niet de enige waarin een digitale kinderlokker te werk gaat. Ook Aydin C. dwong een hoop jonge meisjes tot het maken van naaktfoto’s en webcamseks. Daarna chanteerde hij, net als de 19-jarige scholier uit Bavel, de meisjes met de afbeeldingen en de filmpjes.

Kinderen krijgen op school les in omgaan en gedragingen op het internet. Toch gaat het nog regelmatig fout. Hoe kan dat toch? Jacqueline Kleijer werkt bij Bureau Jeugd en Media en is deskundige in ‘afhankelijkheidsrelaties’. Hieronder valt ook online loverboy-problematiek. Zij zegt dat ‘kinderen juist op jonge leeftijd heel beïnvloedbaar zijn’.

Volgens Jacqueline is de zaak van de digitale kinderlokker uit Bavel ‘erg groot en vooral ook heel pittig’. Er is nog veel onduidelijkheid over deze zaak en de verdachte.



Hou contact met je kind

Bijna alle kinderen in Nederland zitten op internet. De contacten die door digitale kinderlokkers worden gelegd met kinderen, worden volgens Kleijier gelegd op websites waar kinderen veel komen. "Het kan bijvoorbeeld via Moviestarplanet. Daar kan hij dan weer om Snapchat vragen en zo verder gaan.” Jacqueline zegt dat het als ouder in ieder geval ‘heel belangrijk is om in contact te blijven met je kind’ en ‘let op wat je kind op het internet allemaal doet’.

Nooit veroordelen

Praten blijft een belangrijk punt hierin. “Je moet je kind nooit veroordelen want dan gaat je kind nooit meer iets zeggen.” Het is belangrijk om te vragen wat ze hebben geleerd en wie ze ontmoet hebben op het internet. “Vraag je kind of ze het je wil laten zien.”

Een positiever benadering is ook gewenst. “Zeg tegen je kind dat het goed is dat hij of zij er iets over vertelt. Een kind moet willen en durven praten met je.”