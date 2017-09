Miljoenenjacht-deelnemer Arrold verliest rechtszaak en mag niet verder spelen

SON - Arrold van den Hurk maakt geen kans meer om als miljonair door het leven te gaan. De banketbakker uit Son mag zijn spel niet afmaken in het televisieprogramma Miljoenenjacht. Dit heeft de rechter in Amsterdam woensdag besloten.

Van den Hurk drukte in 2013 per ongeluk op de rode knop, waardoor hij een deal sloot terwijl hij dit dus eigenlijk niet wilde. Hij kreeg 125.000 euro, maar bleek uiteindelijk het koffertje van vijf miljoen in handen te hebben.



Van den Hurk zei meteen dat hij verder wilde spelen en niet op de knop had willen drukken. Producent Endemol stond dit niet toe. De rechter snapt dit besluit.



'Duidelijke uitspraak'

“De uitspraak van de rechter is duidelijk", laat een woordvoerder weten. “We hebben ons aan de spelregels gehouden en Van den Hurk was op de hoogte van die spelregels. Sinds 2008 is het drukken op de rode knop beslissend voor het spel."



De oud-deelnemer werd bijgestaan door advocaat Peter Plasman. Hij nam na de uitzending contact op met Van den Hurk. Wat volgde was een slepende rechtszaak van bijna vier jaar.



Het duurde onder meer zo lang omdat de raadsman getuigen op wilde roepen. Dit werd in instantie afgewezen. Pas in hoger beroep werd dat besluit teruggedraaid. Het verhoren van de getuigen, onder wie presentatrice Linda de Mol, kostte ook veel tijd.



Plasman dacht van tevoren een goede kans te maken. “We hebben goede argumenten. In de spelregels stond niet vermeld dat met een druk op de rode knop het spel stopt. Dat is later toegevoegd. En Linda de Mol heeft zelf aangeboden om het spelletje over te doen. Dat is een aanbod wat producent Endemol niet zomaar kan intrekken”, liet hij weten.



De rechter oordeelde dat het niet uitmaakt dat de functie van de rode knop niet expliciet in de spelregels stond. Een regel hoeft niet geschreven te zijn om geldig te zijn. Dat die regel bestond, was duidelijk.