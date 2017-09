Terreurverdachte Jimmy F. uit Zevenbergen komt vrij

ROTTERDAM - Jimmy F., de 22-jarige man uit Zevenbergen die in augustus werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam, komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten.

F. komt echter pas maandag op vrije voeten, omdat nog nader moet worden onderzocht of hij gevaar loopt, zegt zijn advocate Karianne Bal.



Dreiging Rotterdam

F. werd eind augustus door een arrestatieteam van zijn bed gelicht vanwege een terreurdreiging in Rotterdam. Hij zou een 'zeer alarmerend' bericht hebben gestuurd over een aanslag in de Maassilo waarin specifiek een optreden van de Amerikaanse band Allah-Las werd genoemd.



De hbo-student Integrale Veiligheid wordt door anderen juist aangemerkt als een amateurspion die achter zijn computer jihadisten probeert op te sporen. Uit een anonieme brief aan GeenStijl en bronnen van NRC Handelsclub zou blijken dat F.'s arrestatie berust op een misverstand. Op 31 augustus maakte justitie bekend dat F. alleen nog wordt verdacht van opruiing omdat er te weinig bewijs is voor terreurdreiging.



