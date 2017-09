Anthony Lurling gokt op stiekeme 1-0 overwinning voor Feyenoord

ENGELEN - Woensdagavond speelt Feyenoord voor het eerst in vijftien jaar weer een wedstrijd in de Champions League. Op 13 november 2002 klonk tijdens de wedstrijd tegen Newcastle United voor het laatst de Champions League-hymne uit de speakers in De Kuip. Iemand die daar met veel plezier aan terug denkt, is Anthony Lurling uit Engelen.

Lurling speelde toen voor Feyenoord en scoorde in die wedstrijd de 2-2. Door dat doelpunt ging hij de boeken in als laatste Feyenoorder die scoorde in de Champions League.



Maar daar zou woensdagavond verandering in kunnen komen en dat is ook precies wat Lurling hoopt. "Ik hoop dat ik uit de boeken ga", vertelt de voetballer. "Dat mag van mij vanavond al gebeuren." Lurling denkt ook dat dat gaat gebeuren. Hij gokt een stiekeme 1-0 overwinning voor de Rotterdammers.



Bijzonder doelpunt

Het shirt uit 2002 heeft Lurling nog steeds. Het ligt netjes opgevouwen in zijn kast tussen de shirtjes van de andere tegenstanders van toen. Juventus, Dynamo Kiev en Newcastle United trof Feyenoord dat seizoen in het eindtoernooi. Al kijkend naar de shirts vertelt de voetballer dat hij de laatste dagen veel herinnerd wordt aan de wedstrijd tegen Newcastle United.



"Ik word de afgelopen dagen veel gevraagd of ik iets over die wedstrijd kan zeggen. Het is natuurlijk vijftien jaar geleden dat Feyenoord in de Champions League speelde. Dan is zo'n doelpunt natuurlijk bijzonderder dan bijvoorbeeld bij PSV of Ajax. Die hebben de laatste jaren veel vaker in de Champions League gespeeld."





Mooie herinneringen

Wie de beelden uit 2002 terugkijkt, ziet een juichende Lurling na de 2-2, maar daarna verschijnt gelijk weer de concentratie op zijn gezicht. "We moesten die wedstrijd winnen, dus na mijn doelpunt moesten we snel voor de 3-2 gaan." Dat lukte helaas niet want in de laatste minuten schoot Bellamy het winnende doelpunt voor Newcastle United binnen."



Ondanks het verlies blijft de wedstrijd Lurling wel bij. "Het is mooi dat ik in de Champions League heb mogen spelen en heb gescoord in een volle Kuip. Dat zijn mooie herinneringen."