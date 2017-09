Criminelen mogen drugsgeld houden door fouten OM, SP stelt Kamervragen

EINDHOVEN - De SP wil weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat drugscriminelen uit Brabant hun geld mogen houden, omdat het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt. Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda heeft vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant hierover.

Het OM wilde het geld afpakken van de vermoorde drugscrimineel Aran de Jong uit Eindhoven en zijn bendeleden. Maar vanwege de fouten hoeven de criminelen het geld dat zij hebben verdiend niet terug te betalen.



Verkeerde berekeningen

De bende zou ruim 37 miljoen euro hebben verdiend met drugshandel. Tenminste, dat is het bedrag waar het OM in 2013 vanuit ging. Het totaalbedrag werd later bijgesteld naar 23 miljoen euro. Maar er werden daarna ook weer andere aantallen genoemd. De rechter vindt het daarom volledig onduidelijk hoe het is berekend en of de bedragen wel kloppen.



ZIE OOK: Drugscriminelen mogen geld houden omdat justitie er zooitje van maakte



De rechter verwijt het OM een ‘nalatige en diffuse handelwijze’. De SP wil weten wat er is gebeurd en of er voldoende expertise is bij justitie om dit soort berekeningen te maken. Ook wil de partij weten of het OM vaker dit soort fouten maakt, waardoor criminelen hun misdaadgeld kunnen houden.