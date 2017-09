Automobilist rijdt met auto supermarkt binnen

VELDHOVEN - Medewerkers en klanten van de Emté aan de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven stonden woensdagochtend raar te kijken toen een automobilist met zijn auto naar binnenreed. De bestuurder reed met zijn auto dwars door de winkelruit, de bloemenafdeling van de supermarkt in.

De halve voorkant van de supermarkt is eruit gereden. De ruiten liggen in duizend stukjes en de kozijnen zijn kapot. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



"De schade valt mee en zijn er geen gewonden gevallen. Gelukkig maar", zegt assistent-bedrijfsleider Robbert. "Het had anders kunnen aflopen."