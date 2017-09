Dertig tips over gewelddadige woningoverval Ulvenhout

ULVENHOUT - De politie heeft dertig tips binnengekregen over de gewelddadige woningoverval in Ulvenhout. De aanwijzingen kwamen binnen na de uitzending van Opsporing Verzocht, dinsdagavond.

Bij de overval op zaterdag 17 juni werd de man des huizes ernstig mishandeld met een honkbalknuppel. Het slachtoffer liep ernstig hersenletsel op.



Auto in brand

De overvallers gingen er uiteindelijk met een geldbedrag en de auto van het gezin vandoor. De politie vond later diezelfde nacht op de Herdersweg in Gilze de auto brandend terug.



In de televisie-uitzending dinsdag werden bewakingsbeelden getoond en was de stem van een van de gemaskerde daders te horen.