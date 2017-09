Dode bij werkzaamheden in winkel Geldrop

GELDROP - Aan de Langstraat in Geldrop is woensdagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een ongeval tijdens werkzaamheden in een winkel. Dat meldt de politie.

Volgens een fotograaf ter plaatse zou de persoon onder een bouwlift terecht zijn gekomen. De politie kan dit nog niet bevestigen. Er wordt onderzoek gedaan.



Er is een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeval maar die is uiteindelijk niet geland.