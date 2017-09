Grote brand bij destructiebedrijf Rendac in Son

SON - Bij het destructriebedrijf Rendac aan de Kanaaldijk-Noord in Son is woensdagmiddsag een grote brand uitgebroken. De brand is opgeschaald naar zeer groot.

In een hal van het bedrijf staat vermoedelijk olie en vet in brand. De brandweer heeft moeite om de brand onder controle te krijgen. Er zijn vier brandweerwagens ingezet.



"Het is behoorlijk warm in die hal en er hangt dichte rook", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Dus voor mijn collega's is het moeilijk werken daar."



Bij Rendac worden dierlijk restmateriaal en kadavers vernietigd. In november 2013 en december 2015 woedde ook brand bij het bedrijf.