Boom waait op rijdende auto: 'Opeens zag ik hem op me af komen'

OOSTEIND - Een kapotte auto en een hartverzakking, dat is gelukkig het enige dat Roel Gommers (25) overhield aan een boom die op zijn auto viel door de storm van woensdag. "Ik ben heel erg geschrokken."

De jongen uit Oosteind was bijna thuis toen hij een boom recht op zich af zag komen. "Ik zag hem vallen. Toen ben ik half de berm ingereden. Zo ver mogelijk van de boom vandaan." Ver genoeg, zo bleek uiteindelijk. Ondanks de flinke schade aan zijn auto heeft hij zelf geen schrammetje.



Snel

"De boom rolde nog meters door, of ik ben eronderdoor gereden. Dat weet ik niet meer. Zoiets gaat zo snel."



Gommers is niet de enige die goed is weggekomen. Er was ook een tegenligger die met zijn auto ook werd geraakt, maar die had alleen een paar krasjes.



Bijna thuis

Dit alles voltrok zich zo'n honderd meter van het huis van de pechvogel. "De auto kon nog net rijden dus ik heb hem thuis neergezet." Roel overweegt om de gemeente aansprakelijk te stellen voor het voorval.