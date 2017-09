Jongetje (9) steelt speelgoed uit winkel, wordt betrapt en balt zijn vuisten

OSS - Een 9-jarig jongetje is dinsdagmiddag in Oss aangehouden voor winkeldiefstal. Hij werd betrapt toen hij speelgoed in zijn tas had gestopt en de winkel uit wilde lopen zonder te betalen.

Toen medewerkers uit de winkel het jongetje aanspraken zou hij met gebalde vuisten de confrontatie hebben gezocht. Het jongetje is toen in een aparte ruimte gezet om op de politie te wachten.



Contact met ouders

De politie heeft het jongetje meegenomen en contact gezocht met zijn ouders. Er is een 'zorgmelding' gemaakt voor het ventje.