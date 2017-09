Vechtpartij Breda: nog vier leerlingen geschorst wegens 'machogedrag'

TETERINGEN - De Teteringse vmbo-school Scala heeft vier leerlingen geschorst in verband met de vechtpartij van vorige week. Daarbij werd een 13-jarige jongen van het Newmancollege in Breda in elkaar geslagen door een grote groep jongeren. Op social media verschenen videobeelden van de mishandeling.

Volgens directeur Kees van Steen zijn de vier leerlingen niet direct geschorst omdat ze herkend zijn op de videobeelden, maar omdat andere kinderen zich niet meer veilig voelden op school door het ‘machogedrag’ van het viertal. “De vechtpartij gebeurde buiten school en buiten schooltijd. Dat is een zaak voor politie en justitie. De sociale veiligheid op school is wél onze verantwoordelijkheid en dus hebben we ingegrepen”, aldus Van Steen.



De school voert woensdagmiddag gesprekken met de leerlingen (14 en 15) en hun ouders. “We zullen afspraken maken en op basis daarvan én het onderzoek van politie en justitie zullen we zien of we nog meer maatregelen moeten nemen.”



Met de vier leerlinge van het Scala komt het aantal geschorste kinderen op vijf: het Newmancollege had al besloten een leerling te schorsen.