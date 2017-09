Op kraambezoek bij Michael van Gerwen: 'Ze gaat niet darten'

VLIJMEN - Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne zijn sinds een maand kersverse ouders en dat bevalt ze zo goed dat ze al nadenken over een tweede. Dat laat de trotse papa uit Vlijmen doorschemeren aan Bridget Maasland, als zij voor RTL Boulevard op kraambezoek is.

De twee zitten op een grote roze wolk met dochter Zoë. Het kindje ligt tevreden in de armen van de darter. Als Maasland opmerkt ‘zo wil je er toch nog wel drie’, reageert hij met: “Ho ho, nou ja het is wel leuk. Eentje er nog bij ofzo?”



Of Zoë het talent van haar vader heeft, moet nog blijken. Toch ziet het stel haar niet snel in de dartwereld. "Nee", zegt vrouwlief Daphne resoluut. En ook Mighty Mike ambieert niet dat ze in zijn voetsporen treedt. "Gewoon hockey of tennis, zoiets. In ieder geval geen darten."Misschien duurt het ook nog wel even voordat ze kennis maakt met de sport. In het nieuwe huis in Vlijmen is (nog) geen dartbord te vinden.