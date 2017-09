Nieuw onderzoek naar longontsteking bij Brabantse geitenhouderijen

EINDHOVEN - Er komt nieuw onderzoek in Brabant naar het gevaar op longonsteking in de buurt van geitenhouderijen. Dat maakte het onderzoeksinstituut RIVM woensdag bekend in de Tweede Kamer.

In de zomer publiceerde het instituut een onderzoek waaruit bleek dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Dat toonde onderzoek in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg aan.



LEES OOK: Meerderheid Staten wil geen nieuwe geitenhouderijen meer



Het is echter nog niet duidelijk waardoor het risico op longontsteking in de omgeving van geitenhouderij groter is dan elders. Het RIVM vermoedt dat de kans op een infectie van omwonenden stijgt als een geitenhouder zijn mest niet meteen afvoert, maar eerst laat composteren.



Resultaten

Maar mogelijk zijn er andere oorzaken. Het nieuwe onderzoek moet daarover meer duidelijkheid verschaffen. Het ministerie van Economische Zaken heeft er al mee ingestemd. Mogelijk dat de eerste resultaten al over driekwart jaar bekend worden.