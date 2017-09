Criminele woningzoekers mogen uit bepaalde wijken worden geweerd in Den Bosch

DEN BOSCH - Het is een ‘heel vergaand middel’, maar toch mag de gemeente Den Bosch van minister Plasterk overlastgevende en criminele woningzoekers gaan weigeren in bepaalde wijken. Door streng te selecteren wie waar mag wonen, wordt onder meer voorkomen dat criminele families zich nog dieper kunnen nestelen in een Bossche wijk.

De gemeente mag hierdoor een nieuwe wet gaan toepassen. In het besluit dat minister Plasterk hierover heeft genomen, staat dat Den Bosch wijken kent waar ‘wijkkoningen’ de baas zijn. Het gaat hierbij om criminele families die nieuwkomers in de wijk intimideren.

Daarnaast is er bij de families sprake van georganiseerde drugscriminaliteit en misdaad.

Vergunning nodig om in wijk te wonen

Door deze wet toe te passen, moeten nieuwkomers een vergunning bij de gemeente aanvragen om in de wijk te mogen wonen. De gemeente kan hierna kijken of die persoon bijvoorbeeld in het politieregister staat of niet. Ook kan een verklaring omtrent gedrag gevraagd worden. Mede hierdoor bepalen zij of diegene in de wijk mag wonen of elders een huis moet zoeken.

De wet mag door de gemeente toegepast worden in de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, de Hambaken, Hinthamerspoort-Zuid en de Gestelse Buurt.



'Hennep en zwartwerkers in de wijk'

In de laatste drie wijken worden regels structureel niet nageleefd. In het besluit wordt gesproken over uitkeringsfraude, zwart werken, illegaal onderverhuren, telen van hennep, heling van gestolen goederen en het op grote schaal saboteren van energiemeters.

De gemeente heeft aan de minister een uitgebreide verklaring moeten geven, waarin staat dat zij alles al hebben geprobeerd om deze problemen op te lossen. Zo is onder andere aangegeven dat controleurs het werk in de wijk door middel van intimidatie en bedreigingen geheel onmogelijk wordt gemaakt.

Laatste redmiddel

De minister heeft nu aangegeven dat deze wet een ‘laatste redmiddel’ is voor Den Bosch en dat dit noodzakelijk is om in te grijpen. De wet gaat vanaf 1 november in Den Bosch in.



Naast Den Bosch heeft eerder ook Tilburg toestemming gekregen om deze wet toepassen. Zij zijn daarin de eerste in Nederland.