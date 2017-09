Motorrijder die dinsdag ontsnapte na achtervolging alsnog opgepakt

EINDHOVEN - Een motorrijder die dinsdagmiddag ontsnapte aan de politie na een lange achtervolging op de A2 en de A67, is woensdag alsnog opgepakt. De motorrijder werd dinsdag aan het einde van de achtervolging herkend door agenten. Het bleek een bekende van de politie te zijn.

De 23-jarige man uit Oirschot liep woensdag tegen de lamp toen hij in een auto zonder geldige verzekering reed. Ook deze keer stopte de man niet voor de politie en werd een achtervolging ingezet. Uiteindelijk werd de man aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van GHB.



De motorrijder ontglipte dinsdag via de A67 en de A2 richting Tilburg. Om de politie af te schudden, nam hij op de rondweg bij Eindhoven de calamiteitendoorgang naar de N2 en veroorzaakte bijna een ongeluk.



Spookrijden

In de buurt van Eindhoven Airport slaagden motoragenten erin hem klem te rijden. Daarop trok de motorrijder opnieuw het gas open, keerde zijn motor en spurtte weg, tegen het verkeer in.



De motorrijder trapte voor de achtervolging dinsdag nabij het Esso-tankstation in Helmond tegen een aantal auto’s. De politie wil weten wie dinsdag tegen zijn auto is geschopt.