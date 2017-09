Rapper Kempi komt donderdag vrij

DEN BOSCH - Rapper Kempi werd een week geleden opgepakt omdat hij zijn ex-vriendin met een pistool zou hebben bedreigd, donderdag kom hij vrij. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag besloten.

De vrijlating is wel onder bepaalde voorwaarden. Als Kempi, echte naam Jerrely Slijger, zich in de komende negentig dagen niet aan die voorwaarden weet te houden komt hij weer vast te zitten.



ZIE OOK: Kempi bedreigt ex-vriendin met pistool, rapper hardhandig gearresteerd [VIDEO]



De arrestatie van Kempi werd gefilmd. In de video, die naar Omroep Brabant werd gestuurd, is te horen dat de rapper roept: "Ik krijg geen adem, man. Ik stik, ik stik."