Vrachtwagen 'muur- en muurvast' onder viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Een vrachtwagen zat woensdagavond ruim een uur muurvast onder het viaduct aan de Hertog Janstraat bij Waalwijk. De vrachtwagen werd uiteindelijk onder de brug vandaag gehaald door een speciale sleepwagen.

De vrachtwagen kwam rond zes uur vast te zitten onder het viaduct. De chauffeur heeft samen met de politie de banden leeg laten lopen. Het was zonder het gewenste effect, de vrachtwagen bleef muurvast zitten. Een speciaal bedrijf moest komen om de vrachtwagen onder de brug uit te trekken, dat gebeurde ruim een uur nadat het vast kwam te zitten.



'Nooit meegemaakt'

"Er zitten hier vaker vrachtwagens vast, maar op deze manier heb ik het nog nooit gezien", zegt een getuige. "Je ziet regelmatig dat vrachtwagens voor de helft vast komen te zitten, maar nu is het de vrachtwagen met aanhanger. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hij zit echt muur- en muurvast."



De weg loopt onder de A59 door, daarom was Rijkswaterstaat aanwezig om te kijken wat de schade is.