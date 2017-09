Ziek kindje met traumaheli van hotel in Gilze naar het ziekenhuis

GILZE - Een kindje is woensdagavond rond kwart voor zes in Gilze door een traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gevlogen. Het kindje werd onwel op een hotelkamer van het Van der Valk hotel aan Klein Zwitserland in Gilze.

Medewerkers van het hotel zorgden, in samenwerking met de politie, dat de traumahelikopter snel voldoende plek kreeg om te landen. Dat lukte zonder verdere problemen tussen de auto’s op de parkeerplaats bij het hotel. Meerdere ambulances en politiewagens waren eveneens snel ter plaatse om hulp te verlenen.



Over de toestand van het kindje, ontbreken voorlopig verdere details. Met het oog op de privacy van de gasten, doet het hotel verder geen mededelingen.