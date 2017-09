Sky Mirror mooi cadeau voor 25e verjaardag Museum De Pont

TILBURG - Het stormt. Wolken trekken in een razendsnel tempo voorbij. De hemel is dan weer diep blauw, dan weer verborgen achter alle kleuren grijs. Het is het perfecte weer om voor het eerst te kijken naar het verjaardagscadeau dat de Brit Anish Kapoor heeft gemaakt voor Museum de Pont in Tilburg. De grote gedraaide plaat weerspiegelt de steeds veranderende hemel in een spel van zichthoeken. Ik denk aan een lachspiegel maar verwerp de gedachte meteen: te oneerbiedig voor dit indrukwekkende werk.

Aan de voet van de Sky Mirror (Luchtspiegel) is een stratenmaker nog druk bezig. Het kunstwerk komt te staan in een waterpartij die is omringd door een tuin. Het is woensdagmorgen en met die afwerking zijn nogal wat mensen bezig. Zaterdag komt Prinses Beatrix en dan moet alles piekfijn in orde zijn. De prinses is erbij als het nieuw ingerichte plein aan het museum wordt overgedragen en als expositie Weerzien wordt geopend. En dat allemaal omdat De Pont 25 jaar bestaat.



Sky Mirror for Hendrik

'Sky Mirror' is niet de complete naam van het nieuwe kunstwerk. 'For Hendrik' moet je er achteraan denken. Anish Kapoor heeft Hendrik Driessen vernoemd, de man die al vijfentwintig jaar de directeur van De Pont is en die daarvoor al druk bezig was met de oprichting van het Tilburgse museum. Binnen loopt Driessen steeds voorbij. Met een fotograaf van de Volkskrant, met kunstenaars die werk voor de jubileumexpositie hebben geleverd of gewoon met de telefoon aan zijn oor.



"Ik ben de zoon van een timmerman," zet hij even later. "Bij ons thus werd niets aan kunst gedaan. Maar mijn vader zei altijd kijk met een open oog de wereld in. En voor kunst is dat hetzelfde. Kijk goed en laat je uitdagen. Stel je open en dan word je blij." Een uitspraak waar hij zelf om moet glimlachen.



Zesduizend vierkante meter

Bij een kunstwerk van Gerhard Merz denk hij nog even aan de eerste jaren van De Pont. Dit grote werk van glas, staal en beton stond op de eerste expositie. Het is speciaal gemaakt voor De Pont en is duidelijk geïnspireerd door de constructie van de oude wollenstoffenfabriek. En het is groot. Driessen: "Dat kwam toen wel goed uit. We hadden zesduizend vierkante meter expositieruimte en een collectie van tien werken."



De bezoekers van het eerste uur zullen blij zijn met de steencirkel van Richard Long. Het enorme werk lag in die eerste jaren op 'het plein', een grote open ruimte in de oude textielfabriek. Het is jaren weggeweest maar ik denk dat veel Brabanders De Pont nog steeds met dit werk associëren.



Zonder uitleg al mooi

De Pont is in 25 jaar gegroeid tot een vooraanstaand museum voor hedendaagse kunst. Op een of andere manier slaagt het museum er vaak in om werk neer te zetten dat bij de eerste ontmoeting zonder uitgebreide toelichting al schoonheid heeft. Het bijzondere daglicht in de oude textielfabriek draagt er aan bij.



De Pont is als museum uitzonderlijk. Veel andere musea zijn ontstaan omdat verzamelaars een collectie bijeen hadden gebracht die het behouden waard was. De Pont is met niets begonnen dan een flink budget, dat wel. Het museum drijft nog steeds op het legaat van zakenman en advocaat Jan de Pont waarmee in 1988 een stichting werd opgerichtdie moderne kunst moest stimuleren. Het museum draait dan ook zonder subsidie.