Pas op: door deze politiehonden wil je niet gebeten worden

DEURNE - Een vechtpartij in de discotheek. Verdachten die zich schuilhouden. Het zijn voorbeelden waarbij politiehonden ingezet kunnen worden om de boel onder controle te krijgen. Om dat goed te kunnen, moet er af en toe geoefend worden. Dat gebeurde woensdag in Deurne.

De surveillancehonden trainen in totaal vier keer per jaar. Dat gebeurt niet alleen met Brabantse korpsen, maar met korpsen vanuit hele land.



"We houden deze oefeningen om de honden te trainen en ze bekend te laten raken met verschillende situaties waar ze normaal niet zomaar in terecht komen", vertelt politiewoordvoerder Els Reijnders."Hierdoor krijgen ze extra prikkels. We zijn in een discotheek geweest waarin ze met harde muziek, licht en bezoekers te maken krijgen. Zo kunnen we zien hoe de honden in dit soort situaties reageren."De binnenstormende politiehonden zien er dreigend uit, maar ze vallen alleen aan op commando. "Het is ook niet zo dat we de hond inzetten om direct aan te vallen. Er gaan een hoop keuzemomenten aan vooraf. Zo waarschuwen we verdachten dat we de hond inzetten. Als dat niet werkt, zetten we de honden pas in", zegt Reijnders.Volgende week doet de hondenbegeleiders nog een oefening met de honden. Later dit jaar komen andere situaties aan bod.