Was het nog maar vorig jaar, van tropisch warm naar herfststorm

EINDHOVEN - Waar was jij op 13 september 2016? Waarschijnlijk op het terras, in het zwembad of op het strand. Een jaar geleden was het namelijk tropisch warm in Brabant, een enorm verschil met de herfststorm van woensdag.

Een jaar geleden ging de temperatuur ruim over de 30 graden heen. Nooit eerder werd het zo laat in het jaar tropisch warm. Dit jaar was het een stuk kouder, met daarbij veel regen en wind. Dan verlang je toch terug naar een jaar geleden.



De herfststorm zorgde voor omvallende bomen, terwijl ook het verkeer veel last had van de wind. De Efteling sloot tijdelijk de grote buitenattracties vanwege het onstuimige weer.



