Omroep Brabant steunt landelijke inzamelingsactie voor Sint Maarten

EINDHOVEN - Vrijdag is er een nationale actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten. De NPO zendt de inzamelingsactie van het Rode Kruis live uit. Ook Omroep Brabant steunt de actie.

Op internet, radio en tv besteedt Omroep Brabant aandacht aan lokale en regionale inzamelingsacties. Ook komen ooggetuigen aan het woord.



De schade op Sint Maarten door orkaan Irma is groot. Zeker negentig procent van de gebouwen heeft schade. Er zijn mensen die helemaal niks meer hebben.



Omroep Brabant is op zoek naar de inzamelingsacties in onze provincie. Heb of ken jij nog een initiatief voor Sint Maarten? Tip ons via nieuws@omroepbrabant.nl.