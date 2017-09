Man opgepakt na steekpartij in Breda

BREDA - De politie heeft woensdagavond een 25-jarige man aangehouden die eerder op de dag een 31-jarige vrouw op de Merwedestraat/Rijnstraat in Breda zou hebben neergestoken. De verdachte is in de Pijnboomstraat in de Bredase wijk Tuinzicht door de politie in de boeien geslagen.

De vrouw deed woensdagochtend rond halftien de deur open nadat er werd aangebeld. Een voor haar onbekende man drong hierop de woning binnen en stak haar met een mes.



Tatoeages

De dader, een blanke man met vermoedelijk tatoeages op het lichaam, vluchtte vervolgens weg in een kleine, gele auto.



Buurtbewoners zagen het slachtoffer bebloed in de deuropening van haar flat liggen. De gewonde vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.