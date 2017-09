Politie vindt henneptoppen, hasjplakken en vuurwapens in Raamsdonk

RAAMSDONK - De politie heeft woensdag tientallen kilo's henneptoppen en hasjplakken in beslag genomen aan de Lageweg in Raamsdonk. Een 51-jarige man uit Raamsdonksveer is aangehouden.

De verdachte zit vast voor verhoor. Hij was in het pand aanwezig, maar woont daar niet.



De politie stapte naar aanleiding van een onderzoek het pand aan de Lageweg binnen. Er werd voor ongeveer 85 kilo aan gedroogde henneptoppen gevonden. Daarnaast werd er ook voor 35 kilo aan hasjplakken gevonden, volgens de politie heeft dat wellicht een straatwaarde van zes ton.



Ook vond de politie munitie en vuurwapens in het pand.