Polenhotel in woonwijk Helmond: overlast of potje voetbal?

HELMOND - Het rommelt in de Helmondse wijk Rijpelberg. In een leegstaand kantoorgebouw aan de rand van de wijk komen -als de plannen doorgaan- zo’n honderd Oost-Europese arbeiders te wonen. Lang niet iedereen is daar blij mee. Woensdagavond was er een inloopavond voor buurtbewoners.

De redenen voor de boosheid in de buurt verschillen nogal. De één is bang voor herrie en overlast door alcoholgebruik, anderen maken zich druk over parkeerproblemen, of dat hun huizen minder waard worden. En weer iemand anders is boos dat de gemeente voor de arbeidershuisvesting wél het bestemmingsplan wil wijzigen, terwijl dat voor extra parkeerplaatsen nooit een optie was.



Stelletjes en een beheerder

De wethouder, de eigenaar van het leegstaande kantoorgebouw én het uitzendbureau dat er arbeidsmigranten wil gaan vestigen. Allemaal zijn ze er en proberen ze om de zorgen weg te nemen.



Ivo van der Sande van uitzendbureau Interkosmos uit Deurne neemt alvast een aantal vooroordelen weg. Er komen niet alleen maar mannen te wonen, maar vooral stelletjes. Misschien zelfs wel meer vrouwen dan mannen. En overlast? Die zal er bijna niet zijn, zegt het uitzendbureau. "Er komt 24 uur per dag een beheerder in het gebouw te zitten. We doen dit al jaren en het gaat altijd goed."



Aan de alcohol

Misschien wel de opvallendste bezoeker van de inloopavond was een Poolse buurtbewoonster. Zelf woont ze in een 'gewoon' huis in de wijk, maar in het verleden woonde ze ook in een 'Polenhotel'. Dus als iemand weet hoe het er daar aan toegaat, dan is zij het wel. "In het weekend gaat iedereen daar aan de alcohol", vertelt ze.



Zorgen of niet, eigenlijk gaat iedereen ervanuit dat het plan gewoon doorgaat. De wethouder heeft nog geen 'zwaarwegende redenen' gehoord om ervanaf te zien.



Potje voetbal

Bij de wijkraad denken ze daarom al na over hoe ze de toekomstige wijkbewoners kunnen opnemen in de wijk. "We hebben nogal een rijk verenigingsleven, dus er zouden genoeg mogelijkheden moeten zijn voor die mensen om wat stoom af te blazen na hun werk", zegt Charles van de Waarsenburg van de Belangengroep Rijpelberg. "Misschien komt het nog wel tot een heuse voetbalinterland."