Gewapende overval op casino in Breda, daders vluchten op scooter

BREDA - Het Players Casino aan de Ginnekenweg is woensdagavond laat overvallen door twee gewapende mannen. Op het moment van de overval waren er ongeveer vijftien mensen aanwezig. De daders waren volgens de politie in legerkleding gehuld en zijn gevlucht op een scooter.

Wat het tweetal precies buit heeft gemaakt, is niet bekend. De politie heeft via een Burgernet een waarschuwing gegeven aan het publiek om de overvallers niet te benaderen maar het alarmnumer 112 te bellen.Volgens een woordvoerder van de politie was het de daders te doen om de kassa van het casino. "De medewerkers en bezoekers zijn bedreigd, maar bleven verder ongedeerd. Ze hebben hun portemonnee ook niet af hoeven geven."Na een greep in de geldla verdwenen de daders vliegensvlug in de richting van de zuidelijke rondweg van Breda. Volgens de politie zijn de overvallers tussen de 25 en 30 jaar oud.