Goed nieuws voor leerlingen Rooi Pannen: studiekosten hoeven niet meer betaald te worden

EINDHOVEN - Leerlingen van scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg, Breda en Eindhoven hoeven bepaalde studiekosten niet meer te betalen. Vanaf schooljaar 2018-2019 neemt de school de kosten van onder andere boeken, excursies en de ouderbijdrage op zich.

De mbo- en vmbo-opleiding heeft dat donderdag bekendgemaakt. De maatregel bespaart leerlingen volgens de school ongeveer 300 euro. Dat kost de school ongeveer 2 tot 2,5 miljoen, zegt bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx tegen Omroep Brabant.



Ze geldt niet voor zaken die onderdeel worden van leerlingen, zoals kleding. Ook de kosten van les- of cursusgeld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt De Rooi Pannen niet op zich.



‘Gelijke kansen’

“De leerlingen van dit jaar betalen alleen nog de huur van hun boeken, omdat er in zo’n korte tijd geen regeling meer getroffen kon worden met het boekenfonds. De overige kosten zijn voor deze leerlingen wel al weggelaten”, aldus de scholengemeenschap.



Volgens de school zijn ‘de gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun financiële thuissituatie’ mogelijk dankzij de leerlingengroei, personeelsopbouw met lage personeelskosten en het de afbetaling van alle panden.



“Wij hebben een behoorlijke goede kwaliteit in onze opleidingen”, zegt Pheninckx. “Die kwaliteit gaan we handhaven. Er gaat net zoveel geld naar het onderwijs als voorheen. Dat betekent ook dat we bij intakegesprekken nog steeds nadrukkelijk kijken of leerlingen bij onze school passen.”