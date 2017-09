Arrold heeft geen spijt van verloren Miljoenenjacht-rechtszaak: 'Niet geschoten is altijd mis'

SON - Hoewel een slepende rechtszaak woensdag voor hem uitdraaide op helemaal niets, zit Arrold van den Hurk uit Son niet in zak en as. Nee, de man die in 2013 in het programma Miljoenenjacht per ongeluk op de rode stop-knop drukte, mag het spel niet afmaken. Maar: "Op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee. In dat opzicht is dit niet zo'n ramp."

Nog één keer gaat hij in gedachten terug naar die dag in 2013 waarop hij de spanning niet de baas was. Daar stond hij, als Miljoenenjacht-deelnemer naast Linda de Mol. En hij ging lekker. "Tot de 125.000 euro ging het allemaal super. Er was een opname geweest in de pauze. "



In die pauze was Van den Hurk naar eigen zeggen heel duidelijk over wat hij wilde. Hij ging doorspelen. Toch slaat hij als de opnames hervat worden op de rode knop. "Zenuwen in mijn keel!" De programmaleiding is onverbiddelijk, de confetti komt naar beneden want drukken = stoppen.



Advocaten duiken erop

Van den Hurk gaat naar huis met 125.000 euro. Misschien met een beetje een nare bijsmaak in de mond, maar niet direct van plan om een rechtszaak aan te spannen. Maar er volgen telefoontjes van advocaten, die mogelijkheden zien. "Er waren meerdere advocatenkantoren die gebeld hadden. Als er meerdere mensen interesse hebben, ga je toch wel denken dat er echt iets fout is gegaan."



De onfortuinlijke spelkandidaat gaat in zee met Peter Plasman. En samen begint het tweetal aan een uitgebreide juridische strijd. Iets dat niet door iedereen begrepen wordt. Een petitie om RTL met de hand over het hart te doen laten strijken en de hoofdprijs alsnog toe te kennen, leverde slechts 135 handtekeningen op. In het satirische programma TV Kantine wordt de blunderende Miljoenjachtkanidaat gepersifleerd. "Niet geschoten is altijd mis, dus het was de moeite waard. Het is wel een klein beetje belastend geweest."



Geen vijf miljoen misgelopen

Nu is de show over en de vijf miljoen euro definitief misgelopen. Alhoewel: "Tot de vijf miljoen euro waren we natuurlijk nooit doorgegaan. Niemand gaat door tot de laatste koffer."



De 125.000 euro die Van den Hurk wél won, is overigens nog niet op. "We hebben er een mooie verbouwing van gedaan. Een gedeelte hebben we weggelegd voor de opleiding van mijn zoon. En als we 25 jaar getrouwd zijn gaan we op vakantie. Komt allemaal goed."