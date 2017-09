Schrik niet: het is een Amerikaanse rivierkreeft, geen schorpioen

EINDHOVEN - De meldingen kwamen de laatste tijd vooral uit Noord- en Zuid-Holland, maar de afgelopen dagen worden ze ook in Brabant gespot: Amerikaanse rivierkreeften. Volgens de politie worden ze vaak aangezien voor schorpioenen, maar die angst is onterecht.

De politie roept mensen op goed te kijken of het geen schorpioen, maar Amerikaanse rivierkreeft betreft: dierenmeldnummer 144 heeft het druk met de 'valse' meldingen. In tegenstelling tot sommige schorpioenen is de Amerikaanse rivierkreeft niet giftig.



ZIE OOK: Rivierkreeften in de Dongevallei in Tilburg



De recente nationale media-aandacht levert momenteel koddige foto’s en berichten op de sociale media op, ook uit Brabant. Toch zitten de Amerikaanse rivierkreeften niet pas recentelijk in de Brabantse wateren. In het Sonsbeeckpark in Breda werden in 2012 bijvoorbeeld tientallen van de beestjes gesignaleerd Ze worden wel vaker in de provincie gespot.

De kreeften staan bekend als een ware delicatesse, wat overigens niet betekent dat iedereen even blij met ze is. De exoot vreet oevers kaal en sloten leeg, waardoor bijvoorbeeld de randen van aangrenzende weiland kunnen wegzakken in het water.