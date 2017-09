Peroxide vrijgekomen bij VDL Fibertech Industries, een medewerker naar ziekenhuis

HAPERT - Bij VDL Fibertech Industries in Hapert is woensdagnacht een lekkage ontstaan. Er kwam peroxide vrij. Zo’n twintig medewerkers mochten het bedrijfspand donderdagochtend niet betreden. Een medewerker is licht bedwelmd geraakt.

De medewerker is volgens een woordvoerder van de brandweer uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. Peroxide kan schadelijk zijn als je er grote hoeveelheden van binnenkrijgt.



Volgens de woordvoerder is er een slang op het vat peroxide losgeschoten. Het vat stond in de spuitcambine en de stof is daar rond gaan dwarrelen.



Lekt niet meer

De brandweer heeft absorptiemateriaal neergelegd, zodat de stof niet verder kon uitdampen. Er is geen lek meer. Het bedrijf moet er zelf voor zorgen dat alles wordt opgeruimd.