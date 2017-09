Is Bart Hillen door zijn zoon vermoord of niet?

DEN BOSCH - De rechter in Den Bosch doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak rondom de dood van de Helmonder Bart Hillen. Justitie eiste twee weken geleden twintig jaar cel tegen Hillens zoon.

19 mei 2016. Een voorbijganger ziet een vreemd pakket drijven in het water van de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Politie en brandweer komen in actie en het pakket wordt uit het water gehaald. Het blijkt het in dekens omhulde lichaam van Bart Hillen te zijn. De 67-jarige man werd sinds enkele weken vermist.



Binnen een week wordt een verdachte in de zaak aangehouden. Het is de 40-jarige dakloze zoon van Hillen, al bevestigt de politie het familieverband op dat moment nog niet.



De zoon ontkent dat hij zijn vader heeft vermoord. "Ik ben geen moordenaar. Ik heb mijn vader niet om het leven gebracht, totaal niet."



Bij het Eindhovens Dagblad wordt op enig moment een anonieme handgeschreven brief bezorgd, waarin staat dat Hillen niet vermoord is door zijn zoon.



Lugubere zoektermen

Justitie denkt daar heel anders over en het is dan ook de zoon van Hillen die zich moet verantwoorden voor de rechter. Tijdens de zaak blijkt dat de zoon op internet informatie zocht over onderwerpen als lijkverzwaring, hoe lang duurt wurging en doodsteken met weinig bloed.



Ook een andere zoon van Hillen lijkt niet te geloven in de onschuld van de verdachte. Hij noemde zijn broer een 'pathologisch leugenaar'. "Mijn vertrouwen in hem is weg sinds de inbraak in mijn huis." Tijdens de zitting vroeg hij zijn broer 'op te houden met dit toneelspel'. "Mijn vader verdiende dit niet. Ik hoef mijn broer niet meer te zien. Hij heeft ons veel pijn bezorgd."