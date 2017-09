'Rapper Kempi vrijgelaten omdat hij optredens had'

HELMOND - Rapper Kempi uit Helmond is weer vrij man. Donderdagmorgen is hij, onder voorwaarden, vrijgelaten. De rapper werd bijna twee weken geleden hardhandig gearresteerd bij zijn woning in de Molenstraat voor verboden wapenbezit. Hij zou zijn ex-vriendin hebben bedreigd met een pistool.

"Politie en justitie die roeptoeteren maar wat", zegt Justus Faber, de advocaat van Kempi."Wat er precies is voorgevallen in het huis van de rapper weten wij niet, maar het verhaal van justitie is eenzijdig. Er valt het nodige op af te dingen", aldus Faber. Wat er dan wel is gebeurd, wil de advocaat niet zeggen.



Anouk

Volgens Faber gaat het beter dan voorheen met Kempi. Juist daarom was de arrestatie een bittere pil voor de rapper. Hij heeft een project met Anouk op stapel staan. De zangeres, die bevriend is met Kempi, stak hem op Instagram een hart onder de riem. Ook heeft de rapper diverse optredens en een nieuw album op de agenda staan. Volgens de advocaat houdt zijn vrijlating verband met deze zaken.



Afgesproken is dat de reclassering met Kempi aan de slag gaat. Het is niet de eerste keer dat de Brabantse rapper met de politie in aanraking komt. In 2016 werd hij veroordeeld voor drugs en vuurwapenbezit en hij moest ook al eens negen maanden de cel in voor loverboypraktijken. In 2011 zat hij twee maanden in de cel voor het mishandelen van zijn vriendin.