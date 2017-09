Politie pakt ontsnapte gevangene op in Drunen, man probeerde in te breken

DRUNEN - De politie heeft woensdagnacht een ontsnapte gevangene uit Den Haag opgepakt in Drunen. De 20-jarige man probeerde samen met een 30-jarige plaatsgenoot in te breken bij een woning in de Afrikalaan. Agenten kwamen erachter dat de verdachte eind mei uit de gevangenis is ontsnapt.

De bewoonster van het huis betrapte het duo toen dat bij haar voordeur stond te rommelen. Ze deed het licht in haar woning aan en de twee gingen er vandoor in een auto. De vrouw belde de politie.



Verdachte springt uit auto

Agenten zagen het tweetal kort daarna rijden. Toen ze de bestuurder een stopteken gaven, sprong de bijrijder uit de auto en ging hij er vandoor. Een diender zette de achtervolging in en haalde hem in. Bij het controleren van zijn gegevens bleek het om een ontsnapte gevangene te gaan.



De bestuurder van de auto besloot toch te stoppen en werd op die manier ingerekend. Ook hij bleek een bekende van de politie te zijn. Beide mannen hebben al vaker diefstallen en inbraken gepleegd. De Hagenezen zitten vast voor verder onderzoek.