Van nul naar 26 mensen onder contract in vier jaar, ondersteuning aan ondernemers werkt

BERGEN OP ZOOM - Startende ondernemers de kans geven om door te groeien. Van eenmansbedrijf naar een bedrijf mét personeel. Bij StartersCentra West-Brabant zorgen ze voor ondersteuning aan startende ondernemers in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. En ze hebben het druk. En de een volgende stap te kunnen zetten in de plannen hebben de gemeenten nu een convenant getekend.

Het initiatief begon in 2010 met het ondersteunen van de ondernemer. “Dat was nodig”, zegt Koen Oosterwaal van de Stichting StartersCentra. “De Kamer van Koophandel trok zich terug uit Breda, er was veel vraag vanuit ondernemers, maar ook vanuit gemeenten.”



En die hulp is goed aangeslagen. “We hebben behoorlijk wat ondernemers geholpen inmiddels, zo’n 1750 die bijna 55 miljoen euro bij hebben gedragen aan de economie in West Brabant", vertelt Oosterwaal.

De helpende hand

Gerard Worm is ondernemer, en is één van de coaches die vanuit StartersCentra de nieuwkomers ondersteunen. “Ik heb best wel wat ervaring en kennis, maar het is altijd de vraag, waar kun je iemand mee helpen. Ieder traject is anders. Vanuit de vraag van de ondernemer ga je kijken, waar kan ik mee helpen.”

Van de ondernemers die hulp krijgen van StartersCentra, blijven er uiteindelijk 85 procent overeind. “En dat is veel”, zegt Oosterwaal. “Dat zou anders naar een procent of 60 zijn.”

Het effect

En dat die ondersteuning werkt, weet Robbert Kramers. Hij begon zijn bedrijf CaRespect in 2013 in z’n eentje, maar inmiddels is het bedrijf wat zorg levert flink gegroeid, en werken er 26 mensen. “Zonder die coach waren we nooit zo ver gekomen. Ik heb vooral naar mezelf leren kijken, waar ik goed in ben in waarin in niet.”

Om de hulp aan ondernemers te kunnen voortzetten tekenden de vier gemeenten een convenant. “We blijven de beginnende ondernemer ondersteunen, maar we zien dat er nu behoefte is aan meer groei. En juist de periode tussen de nul en vijf medewerkers is een belangrijk moment en daar ondersteunen wij nu ook in.”

De provincie in

Het convenant moet zorgen voor een intensievere samenwerking tussen gemeenten. “Daarmee kunnen we de regio in en ook de provincie om te laten zie dat wat wij doen bijzonder is en werkt”, zegt Oosterwaal.