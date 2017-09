'Soms is het erg goed om dingen te doen die niet mogen', boswachter knijpt oogje dicht bij boshut

PRINSENBEEK - Boswachter Floris Hoefakker wordt op Twitter overladen met complimenten. "Een boswachter met ballen", wordt hij onder meer genoemd. Hoefakker krijgt waardering voor de wijze waarop hij omging met een boshut die hij ontdekte in het Liesbos bij Prinsenbeek.

"Het is een best grote bushut, echt een mooi bouwwerk", vertelt Hoefakker. "Je kon duidelijk zien dat het door kinderen was gemaakt. Zoiets moet je dan niet afbreken, ik vind het mooi dat kinderen zoiets doen."



Hij liet op papier een boodschap achter voor de hutbouwers. "Wat hebben jullie een ontzettend mooie hut gemaakt", begint hij zijn verhaal. "Eigenlijk mag het niet, maar de boswachter laat hem staan als jullie bouwen met natuurlijke materialen, takken gebruiken die op de grond liggen, afval netjes opruimen, de schommels en ladder weghalen en niet hoger bouwen dan anderhalve meter." En hij geeft de kinderen nog een tip: "Ga heel veel buitenspelen!"



Bosgeesten

"Kinderen moeten gewoon lekker kunnen ravotten in het bos. Strakke actie", vindt Marco Z. Pauline van der Vorm spreekt van 'geweldige gedoogsteun'. "Ik denk dat zelfs de bosgeesten het me je eens zijn", reageert Henri Fischer. "Echt een klasse inschatting en idem reactie." Hij krijgt bijval van Manuel Sterenberg. "Geweldig, hiermee leren kinderen de natuur te waarderen! Top!"



"Soms is het gewoon heel erg goed om dingen te doen die niet mogen", grinnikt Hoefakker op Twitter. De gelamineerde poster die hij richtte aan de kinderen ruimt hij later op. "Uiteraard!"