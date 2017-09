Hennepkwekerij verstopt achter boekenkast

WASPIK - In een gebouw aan het Scharlo in Waspik is woensdag een hennepkwekerij ontdekt achter een boekenkast. Een 65-jarige man is aangehouden.

In de ruimte achter de boekenkast stonden 681 planten. Die zijn vernietigd, evenals de kweekapparatuur en vuilniszakken vol hennepafval.



Watermeter gesaboteerd

Volgens de waterleidingmaatschappij was een watermeter in de buurt van het gebouw gesaboteerd. De 65-jarige man die is aangehouden, huurde een ruimte in het gebouw.