Beheer van camping Fort Oranje blijft bij gemeente, eigenaar Cees Engel verliest kort geding

BREDA - De gemeente Zundert heeft terecht het beheer van camping Fort Oranje overgenomen en mag doorgaan op de ingeslagen weg. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag beslist.

Eigenaar Cees Engel had in een kort geding geëist dat het beheer van de camping weggehaald zou worden bij de gemeente Zundert. Hij stelde voor om het beheer aan een derde partij over te dragen. Om het beheer van de camping aan te vechten moet Engel wel bij de bestuursrechter aan de bel trekken. De gemeente kan ook op basis van de Woningwet het beheer overnemen.

In alle rust

Burgemeester Poppe- de Looff is tevreden met de uitspraak: “We kunnen verder op de ingeslagen weg. We hebben het beheer overgenomen in het belang van de bewoners om in alle rust te kunnen werken aan het herhuisvestingsplan. Deze uitspraak voorkomt dat er opnieuw onrust kan ontstaan en bevestigt dat de gemeente ook bij campings op basis van de Woningwet kan optreden.”



Bovendien wilde eigenaar Engel voorkomen dat er nog meer stacaravans verwijderd zouden worden. De rechter vond het verdwijderen van lege caravans niet onrechtmatig. De sloop en het afvoeren van slechte caravans met een waarde tot 1000 euro is volgens hem te vergelijken met het afvoer van materiaal bij het in beheer nemen van een op te knappen woning.



Oproep rechter

De rechter riep de gemeente Zundert en eigenaar Cees Engel nog wel op om samen in gesprek te gaan over de wijze van beheer. Volgens de rechter is het een bijzondere situatie van beheer waarbij het niet goed voorstelbaar is dat Fort Oranje niet wordt betrokken.



Criminele vrijstaat

De gemeente Zundert wil de camping saneren omdat de camping een criminele vrijstaat zou zijn geworden. Ook waren er erbarmelijke leefomstandigheden vastgesteld en was er een groot aantal caravans in zeer slechte staat.



ZIE OOK: Fort Oranje gaat dicht, ‘criminele woonwijk met erbarmelijke omstandigheden’



Engel eiste in het kort geding dat het beheer van de camping bij de gemeente wordt weggehaald. “Nu wordt de camping er alleen maar slechter van”, betoogde Engel tijdens de zitting van twee weken geleden.



Na de aankondiging van de gemeente dat het de camping wilde saneren, besloot eigenaar Cees Engel zelf de camping te sluiten. De gemeente nam daarop eind juni het beheer van de camping over.

ZIE OOK: Ontruiming Fort Oranje gestart, lege caravans met kraan weggetakeld

Op 31 juli is er een begin gemaakt met de ontruiming van de camping. Inmiddels zijn er al enkele velden op de camping ontruimd. Sommige bewoners op de camping stapten naar de rechter om de ontruiming te voorkomen.De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen.Lees alles over camping Fort Oranje op onze themapagina