Twee gewonden na botsing auto en vrachtwagen

BLADEL - Een auto en een vrachtwagen zijn op elkaar gebotst in Bladel. In de auto zaten vijf ouderen Twee van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde bij de Lange Trekken. Na de botsing kwam de auto in de berm terecht. De inzittenden van de auto zouden allemaal zijn nagekeken in de twee toegesnelde ambulances. Twee van hen moesten dus mee voor verdere behandeling. Over hun verwondingen is niets bekend.



De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Er kwam olie op de weg terecht die moet worden opgeruimd.