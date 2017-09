Stafford die hoogbejaarde man beet moet voortaan muilkorf om

HUIJBERGEN - De hond die afgelopen zaterdag een 85-jarige man uit Huijbergen in zijn bovenarm beet, mag voortaan alleen nog met een muilkorf de straat op. Dat geldt ook voor de andere twee honden van de eigenaar. Dat meldt de gemeente Woensdrecht donderdag.

De oudere man liep met zijn rollator op de Groenendries in Huijbergen toen de hond, een Stafford, tegen hem op sprong. De eigenaar van de hond had het dier wel aan de lijn, maar kon niet voorkomen dat de hond de man beet.



De gemeente, het slachtoffer en de hondeneigenaar hebben een gesprek met elkaar gehad. De maatregel voor de dieren gaat komende woensdag in.



Begrip

De eigenaar van de honden was volgens de gemeente niet blij, maar had wel begrip voor de situatie. Hij mag nog officieel reageren op het besluit.