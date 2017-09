Groot aantal vuurwapens gevonden in opslagbox, huurder mogelijk ook betrokken bij drugslab

EINDHOVEN - Een 45-jarige Eindhovenaar is donderdagochtend opgepakt omdat hij in wapens zou handelen. In zijn opslagbox werd een groot aantal vuurwapens gevonden. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een drugslab.

De politie vond het drugslab op 7 juli in een rijtjeswoning aan de Heydaalweg in Eindhoven. In het pand zouden miljoenen pillen zijn gemaakt. Die dag werden er twee verdachten opgepakt en ruim 200.000 xtc-pillen gevonden.



In het verdere onderzoek kwam een opslagbox naar voren. De huurder daarvan is nu aangehouden.



In zijn box werd een flinke partij wapens gevonden. Het gaat om onder meer vuurwapens, een riotgun, geweer en twee slagwapens. Ook lagen er geluidsdempers, pepperspray en een grote hoeveelheid munitie.



Man zit vast

De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid. Alle aangetroffen wapens en munitie zijn in beslag genomen.