'Kerncentrale Doel moet definitief dicht'

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De politiek in West-Brabant roert zich wederom om de kerncentrale in het Belgische Doel. Zeven fracties uit de Roosendaalse gemeenteraad én de grootste raadsfractie GBWP in Bergen op Zoom hebben hun burgemeesters opgeroepen om sluiting van de kerncentrale af te dwingen.

Aanleiding voor de oproep is een recent onderzoek van drie professoren van de Universiteit van Leuven. Die stellen dat het openhouden van Doel tot 'onaanvaardbare risico's' leidt. Volgens de onderzoekers zouden er wel 13.000 scheuren in de reactoren zitten van soms wel 17 centimeter groot. En de scheuren zouden alleen maar toenemen.



Onveiligheid inwoners

"We kunnen niet meer lijdzaam blijven toezien hoe deze onveiligheid voor onze inwoners nog voortduurt. Zeker niet nu er in België stemmen opgaan om de centrale na 2015 nog langer open te houden", aldus de fractieleiders in Roosendaal en Bergen op Zoom. "Er moet opgeroepen worden tot definitieve sluiting."



De partijen willen dat burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom via de veiligheidsregio bij de minister aandringen op de sluiting van de kerncentrale die op een steenworp afstand van Ossendrecht staat.



Belgen werken niet mee

Het is niet voor het eerst dat de gemeenten samen optrekken om de verouderde centrale in Doel te sluiten. Tot nu heeft dat nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vroeg de Belgische toezichthouder FANC in juli nog om tekst en uitleg te geven aan de Tweede Kamer, maar FANC weigerde dat.



Veel West-Brabanders wonen als het fout gaat bij de centrale in de gevarenzone. Zo'n 1,2 miljoen huishoudens in Nederland krijgen daarom volgende maand jodiumpillen.



De pillen worden per post verstuurd naar alle mensen tot en met veertig jaar die binnen een straal van 20 kilometer rond kerncentrales wonen. Ook zwangere vrouwen en jongeren tot 18 jaar binnen een straal van honderd kilometer van een kerncentrale krijgen de pillen.



Schildklierkanker

De tabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt met jodium. Hierdoor vermindert het risico dat bij een kernongeval radioactief jodium in de schildklier terechtkomt en later schildklierkanker ontstaat.